Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brand am Berufskolleg Geldern vom 08. April 2025 aufgeklärt

Frau aus Geldern gesteht mehrere Brandlegungen

Geldern (ots)

Am Dienstag (08. April 2025) hatte ein Brand im Bereich von Unterständen am Berufskolleg des Kreises Kleve in Geldern für einen größeren und langwierigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dies war u.a. der Tatsache geschuldet, dass Gasflaschen dort untergestellt waren und durch die Hitzeeinwirkung zu bersten drohten. Bei den wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung durch Feuer ermittelnden Beamten und Beamtinnen der Kriminalpolizei in Geldern war bezüglich anderer Brände von Parkbänken in Geldern eine 37-jährige Frau aus Geldern als Verursacherin in Verdacht geraten. Diese wurde am Montag (16. Juni 2025) durch die Kripo vernommen und gestand neben diesen Bränden auch die Brandlegung am Berufskolleg in Geldern am 08. April 2025. Inwieweit die Frau auch für weitere Brände als Verursacherin in Betracht kommt, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zu den Bränden der Parkbänke siehe auch die Pressemitteilungen

