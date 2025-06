Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrerin verwechselt Vorwärts- und Rückwärtsgang. Auto fährt in Schaufenster eines Schuhgeschäfts.

Tuttlingen (ots)

Eine 52-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag in der Rudolf-Diesel-Straße/ Max-Eyth-Straße in Tuttlingen für Sachschaden gesorgt, nachdem sie versehentlich mit ihrem PKW BMW X6 in das Schaufenster eines Schuhgeschäftes gefahren war.

Nach ersten Angaben vewechselte die Frau den Vorwärts- und Rückwärtsgang ihres Automatikwagens. Anstatt das Fahrzeug wie geplant zurückzusetzen, beschleunigte sie in Richtung des Geschäftes und stiess gegen die Glasfront des Schaufensters.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro am Fahrzeug und 2.000 Euro am beschädigten Schaufenster.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

