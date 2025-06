Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Warenburgstraße

Obrist-Aescher-Straße (10.06.2025)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, hat sich auf der Kreuzung Warnburgstraße / Obrist-Aescher-Straße ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt über 13.000 Euro ereignet. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 49-jährigen Fahrers eines Fiat, woraufhin es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß kam. Der Skoda, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand, war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um den nicht mehr fahrbereiten Skoda kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

