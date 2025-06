Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Pedelec-Fahrer von Autofahrerin übersehen

67-Jähriger schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (16. Juni 2025) gegen 08:17 Uhr wurde ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emmerich am Rhein im Einmündungsbereich Speelberger Straße/Hegiusstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er hatte die Speelberger Straße auf dem in seiner Fahrtrichtung linksseitig gelegenen Geh- und Radweg in Richtung Kaufland befahren, der jedoch in dieser Fahrtrichtung nicht für den Radverkehr freigegeben ist. Auf der Hegiusstraße fuhr eine 41-jährige Frau aus Emmerich am Rhein mit ihrem VW Passat in Richtung Speelberger Straße. An der der dortigen Einmündung übersah sie den für sie von rechts kommenden Pedelec-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

