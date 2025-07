POL-GE: Tausende Besucher beim Familientag der Verkehrssicherheit

Polizei Gelsenkirchen

Tausende Besucher beim Familientag der Verkehrssicherheit

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher haben am Sonntag, 6. Juli 2025, das Familienfest der Verkehrssicherheit im Innenhof des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer besucht. Die gemeinsam von den Ordnungs- und Sicherheitspartnern durchgeführten Aktionen und Angebote fanden bei Groß und Klein viel Zuspruch. Vor allem kamen viele Familien mit ihren Kindern nach Buer. Die Erwachsenen konnten sich über Sicherheit im Straßenverkehr oder die Arbeit der Kriminalpolizei informieren. Die Kinder kamen auf ihre Kosten, indem sie auf einem Polizeimotorrad sitzen, Brände löschen oder sich Fingerabdrücke abnehmen lassen konnten. Ein Höhepunkt waren auch die Vorführungen der Einsatzhundertschaft, die zeigte, wie sie vorgeht, wenn Personen mit körperlichem Zwang in Schach gehalten werden müssen. Polizeipräsident Tim Frommeyer, der mittags mehrere Runden über den Platz drehte, freute sich insbesondere über die gute Zusammenarbeit der vielen Akteure: "Dieser Tag ist ein sichtbares Zeichen für das gute und vertrauensvolle Miteinander. Viele, die heute hier mit einem Stand vertreten sind, sorgen für Sicherheit und Ordnung in dieser Stadt. Dieses Engagement ist herausragend, denn die meisten müssen am nächsten Tag schon wieder arbeiten. Ich finde es toll, wie viele Besucher hierher kommen, um sich zu informieren oder sich zu unterhalten, denn auch das ist wichtig", so der Polizeipräsident. Gemeinsam mit Simon Nowak, dem Ordnungsdezernenten der Stadt Gelsenkirchen, verlieh er am Mittag den Sicherheitspreis der Ordnungspartner an einen besonderen Mann. Erick Bloßfeld Salgar hatte am 14. Dezember 2024 reflexartig das Lenkrad eines Busses übernommen und das Fahrzeug zum Stillstand gebracht, weil der Fahrer einen medizinischen Notfall hatte. Er zeigte dadurch ein außerordentliches Maß an Zivilcourage und verhinderte so wahrscheinlich Schlimmeres. Bis 17 Uhr sind die Tore des Präsidiums noch geöffnet.

Der Familientag der Verkehrssicherheit wird auch in den kommenden Jahren dank der guten Zusammenarbeit der Ordnungspartner ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt Gelsenkirchen bleiben.

