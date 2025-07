Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Widerstand in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am, Samstag, 5. Juli 2025, gegen 00:28 Uhr, bedrohte ein 55-jähriger jugoslawischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Gelsenkirchen Passanten mittels einer Eisenstange auf der Grillostraße. Bei erscheinen der Polizei flüchtete der Gelsenkirchener zu Fuß. Als die Polizeibeamten sich dem Gelsenkirchener annähern konnten, drehte dieser sich mit der Eisenstange in Richtung der nacheilenden Beamten. Um einen möglichen Angriff mittels der Eisenstange abzuwehren wurde der 55-Jährige zu Boden gebracht. Beim Sturz zu Boden verlor der Gelsenkirchener die Eisenstange und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Im weiteren Verlauf wurde der Gelsenkirchener zunehmend aggressiver und wehrte er sich mittels Schläge und Tritte in Richtung der Beamten um seine Fesselung mittels Handschellen zu verhindern. Nach erfolgter Fixierung wurde der Gelsenkirchener durch eine hinzugerufene RTW-Besatzung medizinisch versorgt und anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei der erfolgten Durchsuchung der Person wurde ein Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden. Laut eigenen Angaben soll es sich um Kokain handeln. Dem Gelsenkirchener wurden zwei Blutproben (Alkohol und Betäubungsmittel) entnommen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, dieser verblieb dienstfähig.

