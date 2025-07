Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zweiter Jahrgang "FOS Polizei" feiert Abschluss

Gelsenkirchen (ots)

28 junge Erwachsene hatten am Donnerstag, 3. Juli 2025, allen Grund zum Feiern. Sie haben nun ihren Abschluss der Fachoberschule im Bereich Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst in der Tasche. Damit können sie nun im September ihr duales Studium zum Polizeivollzugsdienst beginnen. Polizeipräsident Tim Frommeyer und der Schulleiter des Berufskollegs an der Königstraße, Gorden Skorzik, gratulierten den Absolventen dazu sehr herzlich und überreichten ihnen die Zeugnisse.

Die Absolventen gehören zum zweiten Jahrgang in Gelsenkirchen, der diesen Abschluss machen durfte.

Zum Hintergrund von FOS Polizei NRW:

Dabei handelt es sich um einen zweijährigen Bildungsgang an zahlreichen Berufskollegs in NRW. Alles, was man benötigt, ist der mittlere Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.

Nach zwei Jahren Schule mit polizeispezifischen Praktika und Schulfächern erhalten die Absolventinnen und Absolventen das Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst. Mit dem bestandenen Fachabitur in der Tasche, müssen die Absolventinnen und Absolventen dann kein erneutes Auswahlverfahren für den Polizeidienst durchlaufen, sondern können direkt mit dem dualen Polizeistudium, wahlweise auch mit dem Studienschwerpunkt "Ermittlungen" beginnen und werden Kommissaranwärterin oder Kommissaranwärter - der Studienplatz ist, mit erfolgreichem FOS Polizei-Abschluss hier sicher!

Wir wünschen allen zukünftigen Kommissaranwärtinnen und Kommissaranwärtern einen guten Start in das Studium!

Informationen zum Studiengang FOS finden Sie hier: next-level-polizei.de

