POL-GE: Zeugensuche: 30-Jähriger bei gescheitertem Raub leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Raub in Bismarck am Mittwoch, 2. Juli 2025, sucht die Polizei nach tatverdächtigen Jugendlichen und Zeugen der Tat. Ein 30-jähriger Gelsenkirchener gab an, zu Fuß gegen 22.30 Uhr von der Kreuzung Pommernstraße/Deichstraße aus über eine Wiese in Richtung Kösliner Straße unterwegs gewesen zu sein. Als er einen dortigen Sandkasten passiert habe, sei er von einem Jugendlichen festgehalten und nach Geld gefragt worden. Zu dieser Situation gesellten sich zwei weitere Jugendliche, von denen sich einer vor dem Gelsenkirchener aufbaute und zur Untermauerung der Geldforderung des anderen ein Messer in der Hand hielt. Als sich der Mann losriss, kam es zu einem Gerangel, bei dem das Messer in die Luft geschleudert wurde und den 30-Jährigen leicht verletzte. Der setzte seine Flucht fort, die Jugendlichen wiederum verfolgten ihn nicht und liefen ebenfalls weg.

Der leichtverletzte Gelsenkirchener suchte im Nachgang selbstständig einen Arzt auf. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Alle drei Gesuchten waren schwarz gekleidet und trugen Kappen. Der Jugendliche, der die Geldherausgabe einforderte, sprach kein akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Gesuchten machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

