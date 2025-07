Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall zwischen Straßenbahn und Frau - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen eines mutmaßlichen Verkehrsunfalls unter Beteiligung einer Straßenbahn von Freitag, 27. Juni 2025, in der Altstadt. Eine 18-jährige Gelsenkirchenerin erschien am Mittwoch, 2. Juli 2025, auf der Polizeiwache in Bulmke-Hüllen und gab an, am Unfalltag mit einer Straßenbahn der Linie 301 gegen 18 Uhr in Richtung Norden gefahren zu sein. In Höhe des Musiktheaters am Leopold-Neuwald-Platz beabsichtige sie gemeinsam mit ihrem Bruder, die Straßenbahn zu verlassen.

Beim Aussteigen geriet sie nach eigenen Angaben zwischen die sich schließenden Straßenbahntüren und verletzte sich dabei leicht. Die Bahn sei danach weitergefahren. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte die Verletzung und brachte die Gelsenkirchenerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich telefonisch beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell