POL-GE: Herzliche Einladung zum Familientag der Verkehrssicherheit

Die Polizei Gelsenkirchen und ihre Ordnungspartner möchten nochmal an den Familientag der Verkehrssicherheit erinnern, der am Sonntag, 6. Juli 2025, nach einer Pause in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann und herzlich dazu einladen.

Dabei werden sich zwischen 10 und 17 Uhr verschiedene Akteure auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer präsentieren. Natürlich haben alle Aktionen und Attraktionen an diesem Tag etwas mit dem Thema "Verkehrssicherheit" zu tun, wobei alle Altersgruppen angesprochen werden.

Das ist geplant:

- Kinder können sich unter anderem ein Verkehrsstück der Puppenbühne ansehen, sich schminken lassen, ein Foto mit ihren Serienhelden von "Paw Patrol" machen oder in einem Polizei- oder Feuerwehrauto Platz nehmen. Weil wir auch stetig auf der Suche nach Nachwuchs sind, informieren wir Jugendliche und Erwachsene rund um das Thema Ausbildung und Studium bei der Polizei NRW. Wer selbst ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt, kann sich am Rauschbrillen-Parcours oder Alkohol-Fahrsimulator versuchen und den Erwachsenen-Gurtschlitten testen. Auf Senioren wartet ein Rollator-Parcours, den es zu bewältigen gilt. Hier können die eigenen fahrbaren Hilfsmittel auch auf ihre Verkehrstauglichkeit hin geprüft werden. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, vor Ort eigene Fahrräder codieren zu lassen.

- Polizeipräsident Tim Frommeyer, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist, wird um 13 Uhr den Sicherheitspreis der Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen verleihen. Dieser geht an eine Person, die sich im letzten Jahr in besonderem Maße für Verkehrssicherheit in der Stadt eingesetzt hat.

- Hungrig und durstig wird an diesem Tag niemand bleiben müssen, denn neben deftigen Speisen wird es Kaffee und Kuchen geben sowie allerlei andere Leckereien. Außerdem winkt eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen.

Der Familientag der Verkehrssicherheit ist eine gemeinsame Veranstaltung der Ordnungspartner. Das sind neben der Polizei unter anderem die Stadt Gelsenkirchen und die Verkehrswacht, die Bundespolizei sowie die Verkehrsbetriebe Bogestra und Vestische. Unterstützt wird der Familientag zudem von zahlreichen Sponsoren.

Eine wichtige Information gibt es hinsichtlich der An- und Abreise: Aufgrund von Gleisarbeiten fährt die Straßenbahnlinie 302 aus dem Stadtsüden kommend nur bis zur Haltestelle "Veltins-Arena". Ab hier stellt die Bogestra Shuttle-Busse als Schienenersatzverkehr zur Verfügung. Diese können mit gültigem Ticket natürlich gerne genutzt werden, um ohne stressige Parkplatzsuche zu uns zu kommen. Ein barrierefreier Umstieg ist an der Arena nicht möglich, mobilitätseingeschränkte Personen nutzen daher besser direkt die Buslinie 380. Umsteigepunkt in Fahrtrichtung Buer ist hier die Haltestelle "Ernst-Kuzorra Platz". Alternativ erreichen Sie uns auch mit der Straßenbahn-Linie 301.

Der Eintritt zum Familientag und alle Attraktionen sind frei. Die Polizei, ihre Ordnungspartner und die Sponsoren des Familientages freuen sich auf gute Gespräche und auf viele Besucherinnen und Besucher.

Hier finden Sie uns:

Polizeipräsidium Gelsenkirchen, Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen

Information für Journalisten: Sie sind herzlich eingeladen, über die Veranstaltung zu berichten. Die Pressestelle empfängt interessierte Medienvertreter am 6. Juli 2025 um 12.30 Uhr an der Bühne auf dem Gelände am Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen.

