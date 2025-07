Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor falschen Wasserwerkern - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 81-jähriger Gelsenkirchener ist am Montag, 30. Juni 2025, in seiner Wohnung an der Hüller Straße in Bulmke-Hüllen von falschen Wasserwerkern bestohlen worden. Der Senior gab an, dass gegen 14 Uhr zwei Männer bei ihm angeschellt und von einem Wasserrohrbruch in seiner Straße berichtet hätten. Um etwas zu überprüfen, habe einer der Männer seine Wohnung betreten müssen. Während der eine Unbekannte vorgab, an der Wohnungstür warten zu wollen, begab sich der andere falsche Wasserwerker mit dem 81-Jährigen ins Badezimmer und prüfte den Wasserfluss an der Badewanne. Unter dem Vorwand, noch etwas Weiteres überprüfen zu müssen, verließen die beiden Männer anschließend das Haus und kamen nicht mehr zurück. Am Folgetag bemerkte der Gelsenkirchener, dass Bargeld und Wertsachen in seiner Wohnung fehlten.

Der falsche Handwerker, der den Senior in der Wohnung ablenkte, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch und hatte dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Zur Tatzeit trug er eine auffällige rot-gelbe Jacke mit gelben Ärmeln. Zu dem anderen Mann liegt keine Beschreibung vor. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei warnt nochmal ausdrücklich vor dieser Masche! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für das Thema. Bei verdächtigen Beobachtungen kontaktieren Sie bitte ebenfalls die Notrufnummer der Polizei, die zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar ist.

