POL-GE: Zweite Folgemeldung zu: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Mann gesteht Gewalttat

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach mehreren Personen. Sie alle werden verdächtigt, am 9. Juni 2024 in ein leerstehendes Haus am Margaretenhof in Bulmke-Hüllen eingebrochen zu sein. Ein Nachbar bemerkte den Einbruch gegen 20.30 Uhr und rief die Polizei, jedoch flüchteten die Tatverdächtigen durch den ...

