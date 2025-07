POL-GE: Unbekannte dringen in Umspannwerk ein - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem versuchten schweren Raub in Ückendorf am Montag, 30. Juni 2025, sucht die Polizei nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die beiden versuchten gegen 14.30 Uhr an der Görresstraße einer 52-jährigen Mitarbeiterin eines Lottogeschäfts eine Tasche zu entreißen. Als die Gelsenkirchenerin sich wehrte und auch eine unbeteiligte Passantin eingriff, flohen die beiden Räuber ohne Beute zu ...

