Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Diebstahl von Schienen-Schrott

Hinterweidenthal (ots)

Im Zeitraum von Montag den 28.04.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 29.04.2025, 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Hinterweidenthal von einem Grundstück in der Hauptstraße neben den Bahnschienen der Wieslauterbahn gelagerter Schienen-Schrott von ca. 140 Tonnen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen.

