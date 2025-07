Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verstöße gegen das Waffengesetz - Schreckschusspistolen sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Einsatzleitstelle der Polizei gingen am Montagabend, 30. Juni 2025, Hinweise darauf ein, dass aus einer Waffe Schüsse auf der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen abgefeuert wurden. Mehrere Streifenwagen der Polizei fuhren kurz vor 23 Uhr umgehend zu der beschriebenen Örtlichkeit und konnten dort zwei für die Schüsse in Frage kommende Männer feststellen. Die Einsatzkräfte forderten die Männer unter Vorhalt ihrer Dienstwaffen auf, sich auf den Boden zu legen und fixierten sie mit Handfesseln. Den Aufforderungen kamen die beiden Männer nach. Bei der anschließenden Durchsuchung der 42-jährigen und 18-jährigen Gelsenkirchener wurde bei beiden jeweils eine schussbereite Schreckschusspistole sowie ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Im Rahmen der Befragung räumte der 42-Jährige ein, dass er zuvor einige Male mit seiner Schreckschusspistole in die Luft geschossen habe. Dabei sei es zu keinem Zeitpunkt seine Absicht gewesen, jemanden zu verletzen oder einen Polizeieinsatz auszulösen. Da die Personalien der beiden Männer vor Ort nicht ohne Zweifel festgestellt worden konnten, wurden sie zur weiteren Klärung zur Polizeiwache gebracht. Über eine waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen der Schreckschusspistolen verfügen die beiden Männer nicht. Die Waffen und das Messer wurden sichergestellt.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, mit Waffen oder Anscheinswaffen zu hantieren oder gar zu schießen. Neben den rechtlichen Konsequenzen kann das Mitführen solcher Waffen dazu führen, dass Einsatzkräfte entsprechend auf ein vermeintlich bewaffnetes Gegenüber reagieren müssen.

Bei Unsicherheiten oder Fragen zu Waffenthemen im Einzugsbereich Gelsenkirchens finden Sie hier mehr Informationen: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/artikel/waffen-waffenrecht

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell