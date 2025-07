Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Mann gesteht Gewalttat

Gelsenkirchen (ots)

Ein 18-jähriger Mann erschien am Montagabend, 30. Juni 2025, gegen 20.30 Uhr an einer Gelsenkirchener Polizeiwache und machte Angaben zu einer Gewalttat in Horst.

Die Polizei Gelsenkirchen entsandte umgehend Kräfte zur angegebenen Örtlichkeit in der Harthorststraße und fand in der Wohnung eine leblose 46-jährige Frau.

Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er gilt als tatverdächtig.

Die Ermittlungen dauern an. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Im Zeitraum der Tatortaufnahme wurde die Zufahrt ab der Fischerstraße zur Harthorststraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell