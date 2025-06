Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen eines Unfalls mit einem Verletzten in der Altstadt gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen eines Unfalls von Freitag, 27. Juni 2025, in der Altstadt.

Ein 25-jähriger Mann aus Essen fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der Florastraße in Richtung Bismarckstraße und beabsichtige nach rechts in die Luitpoldstraße einzubiegen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Essener dabei mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Ampelmast. Der 25-Jährige verletzte sich durch die Kollision und wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollision wurde sowohl das Fahrzeug als auch die Ampel massiv beschädigt, sodass diese zunächst ausfiel und sich das Auto in dem Mast verkeilte. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei Bochum wurde angefordert und nahm den Unfall auf. Die Feuerwehr Gelsenkirchen streute die Straße ab, da durch die Folgen des Unfalls zuvor Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Das Auto des Esseners wurde abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6222 oder bei der Leitstelle Gelsenkirchen unter 0209 365 2160 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell