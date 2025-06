Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewaffneter Raub auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Aus einer Spielhalle auf der Wanner Straße hörte ein Zeuge am Sonntagmorgen, 29. Juni 2025, gegen 6 Uhr untypische Klopfgeräusche, weshalb er die Polizei Gelsenkirchen anrief. Die alarmierten Polizeibeamten hörten ebenfalls Geräusche und Hilferufe, weshalb sie den Betreiber hinzuriefen. Beim Betreten der Räumlichkeiten stellten sie fest, dass die 62-jährige Angestellte der Spielhalle mit ihrem Hund in der Toilette eingeschlossen war und um Hilfe rief. Die Einsatzkräfte befreiten die unverletzte Frau, die erklärte, dass sie kurz zuvor überfallen worden sei. Kurz nach dem Aufschließen der Spielhalle wurde sie von einem bislang unbekannten Mann mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe des Tresorschlüssels aufgefordert. Im weiteren Verlauf der Tat wurde die 62-Jährige in der Toilette eingesperrt und der Tatverdächtige entnahm Bargeld aus dem Tresor. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Räuber ist circa 1,80 Meter groß, war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover und bekleidet. Sein Gesicht wurde durch eine schwarze Maske oder einen verlängerten Kragen bedeckt und laut seiner Stimme ist er etwa 30 bis 40 Jahre alt.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges gesehen haben, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell