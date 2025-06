POL-GE: Ladendieb versucht durch den Einsatz von Pfefferspray zu entkommen

Gelsenkirchen (ots) - Wegen eines Brandes in Bulmke-Hüllen am frühen Freitagmorgen, 27. Juni 2025, ermittelt die Polizei und sucht in diesem Zusammenhang nach einem Tatverdächtigen. Zeugen meldeten gegen 2.40 Uhr den Brand eines Containers für Bauschutt an der Wanner Straße. Zuvor hatte eine Zeugin an der Örtlichkeit eine unbekannte, männliche Person beobachtet, ehe sie dort das Feuer bemerkte. Die eingetroffene ...

mehr