Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Containerbrand in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines Brandes in Bulmke-Hüllen am frühen Freitagmorgen, 27. Juni 2025, ermittelt die Polizei und sucht in diesem Zusammenhang nach einem Tatverdächtigen. Zeugen meldeten gegen 2.40 Uhr den Brand eines Containers für Bauschutt an der Wanner Straße. Zuvor hatte eine Zeugin an der Örtlichkeit eine unbekannte, männliche Person beobachtet, ehe sie dort das Feuer bemerkte. Die eingetroffene Feuerwehr löschte den Brand, die Kriminalpolizei nahm im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache auf und bittet bei der Suche nach einem möglichen Tatverdächtigen um Unterstützung.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt, hatte blonde Haare und war mit einem weißen Pullover sowie einem weißen Basecap bekleidet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240.

Durch das Feuer entstand Sachschaden, auch ein hinter dem Container liegendes Mehrfamilienhaus wurde beschädigt. Ein dort wohnhafter 60-jähriger Mann konnte das Haus unverletzt verlassen. Ein Tatzusammenhang zu einem zwei Tage zurückliegenden Brand in der gleichen Straße kann derzeit nicht bestätigt werden.

