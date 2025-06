Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Alle Beteiligten eines Verkehrsunfalls mit Verletztem unbekannt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Schalke am Freitag, 20. Juni 2025, bei dem alle Beteiligten unbekannt sind, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein unbekannter Radfahrer fuhr laut Zeugenangaben gegen 17 Uhr über die Liboriusstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Die Fahrerin oder der Fahrer eines silbernen Kleinwagens wollte den Radfahrer in Höhe der Straße Heimgarten überholen. Als aus dieser ein größeres, dunkles Fahrzeug eines ebenfalls unbekannten Autofahrers kam und bereits weit in die Liboriusstraße einfuhr, erschreckte sich offenbar die Fahrerin oder der Fahrer des silbernen Kleinwagens, der größere Beschädigungen aufwies, zog während des Überholmanövers zurück nach rechts und drängte so den Radfahrer ab. Dieser fuhr anschließend in ein geparktes Auto am Fahrbahnrand, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Hilfe eines hinzugekommenen 55-jährigen Zeugen aus Gelsenkirchen lehnte der etwa 25 bis 30 Jahre alte Radfahrer ab. An dem geparkten Fahrzeug, einem schwarzen Auto der Marke Daimler Chrysler, entstand Sachschaden. Alle Beteiligten entfernten sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei hinzuzuziehen oder sich um den entstandenen Sachschaden am geparkten Auto zu kümmern.

Die Polizei bittet nun alle unbekannten Beteiligten, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu den Unfallbeteiligten und deren Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

