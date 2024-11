Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Birkweiler - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Landau/Birkweiler (ots)

Am 26.11.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau zwei Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet durchgeführt. Auf der L509 bei Landau mussten 26 Fahrzeugführer beanstandet werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 106 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Hier steht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei im Raum. Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung in Birkweiler in Höhe der dortigen Kindertagesstätte mussten bei erlaubten 30 km/h insgesamt 21 Fahrzeugführer beanstandet werden. 22 km/h zu schnell war hierbei der Spitzenreiter. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen. Noch mehr Probleme hat sich ein 34-jähriger PKW-Fahrer eingehandelt, der ebenfalls zu schnell fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wird er sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell