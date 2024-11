POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Steinfeld (ots) - In der Nacht von 25./26.11.24 wurden aus einer Scheune in der Bahnhofstraße, zwei E-Bike's entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten über eine Mauer und eine nicht verschlossene Hintertür in die Scheune und entwendeten die beiden E-Bike's im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer in der besagten Nacht im Ortsbereich Steinfeld, insbesondere in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder ...

mehr