Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht II - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 26.11.2024 befuhr gegen 07:40 Uhr ein 55-jähriger Toyota-Fahrer den Hortstring von der Horststraße kommend in Landau. Er wollte nach links in die Speyerbachstraße abbiegen. Bei stockendem Verkehr wollte ihm dies eine entgegenkommende 45-jährige VW-Fahrerin ermöglichen. Ein hinter der VW-Fahrerin befindlicher Rollerfahrer schätzte die Verkehrssituation offenbar falsch ein und überholte. Hierbei kollidierte er mit dem abbiegenden PKW Toyota. Der Rollerfahrer kam nicht zu Fall und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt circa 2500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

