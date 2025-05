Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Ereignisreicher Tag für die Berufsfeuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Am Mittwoch von Schichtbeginn um 7:00 Uhr bis zum späten Nachmittag kam es zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet für die Berufsfeuerwehr in Mainz.

Direkt nach Dienstbeginn wurde die Berufsfeuerwehr Mainz zu einem Verkehrsunfall in den Zwanzig-Morgen-Weg, Gonsenheim, alarmiert. Dabei geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein PKW von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Die Fahrerin des Fahrzeugs war eingeschlossen und konnte durch die Zusammenarbeit von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus Ihrem Auto befreit und in einen Rettungswagen medizinisch versorgt werden.

Um 12 Uhr mittags rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz Richtung Kaiserbrücke, Höhe Obere Austraße in der Mainzer Neustadt, aus. Vor Ort bestätigte sich leider die Lage, die kurz zuvor über Notruf bei der Integrieren Leitstelle Mainz einging: Auf dem rheinland-pfälzischen Brückenkopf stand ein Zug, welcher dort eine Person erfasst und tödlich verletzt hatte. Für die Person kam jede Hilfe zu spät. Nach Rücksprache mit dem Notfallmanager der Bahn und der Bundespolizei konnten die 137 wartende Fahrgäste den Zug verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützten dabei die Räumung der Abteile und geleiteten die Fahrgäste sicher über die gesperrte Bahnstrecke Mainz-Nord - Wiesbaden-Ost ab. Alle Fahrgäste zeigten Verständnis für diese außerplanmäßige Maßnahme, da aufgrund der Polizeiermittlungen zum Unfallhergang eine Weiterfahrt mit dem Zug erstmal nicht möglich war.

Kurz darauf um 13:23 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung. Zwei Personen befanden sich in einer Gondel auf dem Dach eines zwölfgeschossigen Hauses auf der Mittleren Bleiche in der Altstadt. Die Gondel, welche speziell für die Fensterreinigung an der Außenseite eines Gebäudes entwickelt ist, hatte einen technischen Defekt. Dies führte dazu, dass die Gondel nicht mehr bewegt werden konnte und die Personen in großer Höhe festsaßen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr sicherten zunächst die Gondel gegen Pendeln und brachten anschließend die Personen wieder auf sicherem Boden zurück. In den Nachmittagsstunden verliefen mehrere Einsätze im Stadtgebiet parallel. So musste beispielsweise eine Wohnung mit einer hilflosen Person notfallmäßig geöffnet, eine Person aus einem Aufzug befreit und ein Fahrzeugbrand abgelöscht werden.

Zu enormen Verkehrsbehinderungen auf der A 643 und den anschließenden Zubringerstraßen in Höhe Gonsenheim, führte ein Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen zwischen zwei Pkws. Drei Personen mussten medizinisch erstversorgt werden. Hier übernahm die Autobahnpolizei der Polizeistation Heidesheim die Verkehrslenkung, bis die Straße von den beteiligten Unfallfahrzeugen wieder frei war.

