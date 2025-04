Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr bringt manövrierunfähiges, leckgeschlagenes Boot in Sicherheit

Mainz (ots)

Am Samstagabend mussten die Rettungskräfte in Mainz einem manövrierunfähigen Boot auf dem Rhein zu Hilfe eilen. Kurz vor 18 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Mainz, der Wasserschutzpolizei und des Rettungsdienstes zum Rhein in Höhe der Kaiserbrücke gerufen. Ein Boot war dort in eine Notsituation geraten, da Wasser in den Motorraum eingedrungen war und der Motor daraufhin ausfiel. Recht schnell war ein Boot der Feuerwehr an dem geschädigten Fahrzeug und konnte dieses sichern und in den nahegelegenen Zollhafen bringen. Unter der Aufsicht von vielen Passanten, welche sich das Treiben vom Ufer aus anschauten wurde das Boot an seinen Liegeplatz gebracht und dort gesichert. Schnell kam auch ein Mitarbeiter der Marina Zollhafen hinzu und konnte dann dem Bootsbesitzer beim Auspumpen und der Störungssuche helfen. Mit an Bord waren vier Personen und ein Hund, welche dank des Einsatzes der Feuerwehr schnell an Land gebracht werden konnten. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, der Freiwilligen Feuerwehren Mombach und Weisenau, die Wasserschutzpolizei und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen. Der Einsatz für die Rettungskräfte war gegen 19 Uhr beendet.

