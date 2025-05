Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Schweres Gewitter in Mainz und Rheinhessen

Mainz (ots)

Am 03.05.2025 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Gewitter über der Stadt Mainz und den angrenzenden Landkreisen. Die Leitstelle wurde bereits vorab durch dienstfreie Kräfte verstärkt, um auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vorbereitet zu sein.

In Folge eines Blitzeinschlags kam es zu einem Schuppenbrand in Gau-Algesheim. In Alzey brannte eine Gartenhütte. In Schwabenheim sicherten die Einsatzkräfte Deckenteile, die sich durch eintretendes Wasser gelöst hatten. Umgestürzte Bäume in Gau Algesheim und Bad Kreuznach führten zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Bei allen anderen Einsatzstellen wurden die Feuerwehren zu herabgefallenen Ästen, umgestürzten Bäumen, Wassereintritte in Gebäude und Wasseransammlungen in Straßensenken alarmiert.

Insgesamt wurden 26 Einsatzstellen im Bereich Rheinhessen der Integrierten Leitstelle Mainz durch die Feuerwehren abgearbeitet. Davon vier im Stadtgebiet Mainz, 19 im Landkreis Mainz-Bingen, drei im Landkreis Alzey-Worms.

Personen kamen durch das Wetterereignis nicht zu Schaden. Die Warnapps hatten das schwere Gewitter frühzeitig angekündigt.

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, wie wichtig es ist, sich in den Medien frühzeitig zu informieren und sich über die Warnapps informieren zu lassen.

