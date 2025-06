Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine Meinungsverschiedenheit in einem Kiosk in Schalke entwickelte sich am Freitagabend, 27. Juni 2025, zu einem Polizeieinsatz. Um 21 Uhr entsandte die Einsatzleitstelle Streifenwagen zur Grenzstraße, weil sich mehrere Personen auf der Straße mit Baseballschlägern und Golfschlägern angreifen würden. Als die Beamten eintrafen war keine Auseinandersetzung festzustellen, jedoch machten mehrere leicht verletzte Männer auf sich aufmerksam. Sie gaben an, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten in den Räumlichkeiten des Kiosks gekommen sei. Im weiteren Verlauf sollen Unterstützer der einen Streitpartei hinzugekommen und sich eingemischt haben. Daraus sei eine wechselseitige Auseinandersetzung resultiert. Ein 28-jähriger Gelsenkirchener erlitt dabei eine Platzwunde und musste zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Polizei stellten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme einen Baseballschläger und einen Golfschläger sicher. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu der Tatsituation machen können oder zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

