POL-GE: Unbekannte brechen in Haus ein/Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach mehreren Personen. Sie alle werden verdächtigt, am 9. Juni 2024 in ein leerstehendes Haus am Margaretenhof in Bulmke-Hüllen eingebrochen zu sein. Ein Nachbar bemerkte den Einbruch gegen 20.30 Uhr und rief die Polizei, jedoch flüchteten die Tatverdächtigen durch den Garten, bevor die Beamten eintrafen. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Überwachungskamera freigegeben. Die Bilder könne unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/172878

Wer Angaben zu den Abgebildeten machen kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

