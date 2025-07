Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung in Heßler - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Weil sie bei einer handfesten Auseinandersetzung mit bislang unbekannten Tatverdächtigen am Dienstagabend, 1. Juli 2025, Verletzungen davongetragen haben, erstatteten eine 21-jährige und eine 29-jährige Gelsenkirchenerin Anzeigen bei der Polizei. Gegen 18.30 Uhr haben sich die Frauen auf der Kanzlerstraße in Heßler befunden. Dort sei die 21-Jährige mit einer ihr unbekannten Frau in verbale Streitigkeiten geraten, in Zuge dessen sie auch beleidigt und angespuckt worden sei. Die Situation eskalierte weiter und der Sicherheitsdienst des dortigen Schwimmbads musste einschreiten, um die Frauen voneinander zu trennen. Die 21-Jährige wurde getreten und ihr wurde an den Haaren gezogen. Wegen des Einschreitens des Sicherheitsdienstes entspannte sich die Situation zunächst und die beiden Streitparteien entfernten sich von der Örtlichkeit. Die Begleitung der 21-Jährigen, die 29 Jahre alte Gelsenkirchenerin, blieb noch in der Nähe der Tatörtlichkeit. Sie traf erneut auf die bislang unbekannte Tatverdächtige, die nun in Begleitung eines unbekannten Mannes war. Es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, diesmal zwischen der Angreiferin und der 29-Jährigen. Dabei mischte sich auch der unbekannte Mann ein und biss unter anderem die Gelsenkirchenerin. Beide Gelsenkirchenerinnen trugen leichte Verletzungen davon, die sie im weiteren Verlauf des Tages medizinisch behandeln ließen.

Die unbekannte Tatverdächtige war circa 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, hatte lange, braune Haare und war mit einem rosa Oberteil und einem rosa Rock bekleidet. Ihr männlicher Begleiter war etwa 1,90 Meter groß, circa 45 Jahre alt, hatte kurze dunkelblonde Haare und trug eine Brille sowie ein organgenes Shirt und Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzungen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Hintergründen und Beteiligten bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

