Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand auf Toilette in der Oberschule

Papenburg (ots)

Am heutigen Vormittag kam es zu einem Brand in der Jungentoilette der Oberschule an der Bokeler Straße in Papenburg. Gegen 12:18 Uhr bemerkte eine Lehrerin während des Theaterunterrichts in der Aula im Erdgeschoss das Piepen eines Rauchmelders. Bei der Nachschau stellte sie schwarzen Rauch fest, der aus der geschlossenen Tür der Jungentoilette drang. Die 35-jährige Lehrerin wählte umgehend den Notruf und leitete gemeinsam mit dem Schulpersonal die Evakuierung des Gebäudes ein.

Insgesamt wurden 252 Schülerinnen und Schüler sicher aus dem Gebäude geführt. Der 57-jährige Hausmeister, gleichzeitig Ortsbrandmeister, versuchte währenddessen, sich Zugang zur Toilette zu verschaffen. Die Feuerwehr traf mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort ein und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Dabei wurde festgestellt, dass der Brandherd im Vorraum der Jungentoilette lag. Dort brannte ein Spender mit Papierhandtüchern, zudem hatte sich das Feuer auf eine Toilettenpapierrolle in einer der Kabinen ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte den Brand mittels Pulverlöscher schnell unter Kontrolle bringen. Zur Entrauchung des Gebäudes wurden Lüfter aufgestellt.

Durch den Brand wurden das gesamte Inventar der Jungentoilette beschädigt bzw. zerstört. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, wird derzeit geprüft.

Insgesamt wurden 17 Personen durch den Vorfall betroffen. 16 Schülerinnen und Schüler erlitten einen Schock, der Hausmeister wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell