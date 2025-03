POL-EL: Messingen - Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen zwei LKW gesucht

Sögel (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es gegen 11:30 Uhr auf der L62 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns, bestehend aus einem Traktor mit Anhänger, war von Eisten kommend in Richtung Sögel unterwegs. Beim Abbiegen nach links in den Raddeweg kam es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden und überholenden Mercedes Vito, der von einem 48-jährigen ...

mehr