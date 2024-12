Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe der Balkontür beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein Aggressionsdelikt oder doch der Romeo, der seine Julia wecken wollte? Die Polizei ermittelt in Kahla aufgrund der Beschädigung einer Balkontür in einem Wohnblock in der Moskauer Straße. Die Mieterin stellte am Montagmorgen eine beschädigte Scheibe an ihrem Balkon fest. Möglich ist die Verwendung einer Zwille oder ein Steinwurf. Unabhängig von der Intention des Verursachers, hatte er nicht daran gedacht, dass es dadurch kalt in der Wohnung wird. Während man sich um den Austausch der Scheibe kümmert, dauern die Ermittlungen an.

