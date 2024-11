Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Der neue Nachbar?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der neue Nachbar stellt sich vor - so dachte zumindest eine Geschädigte in der Straße An der Ruhmauer.

Ein unbekannter Mann klopfte am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr bei der 87-Jährigen und behauptete, der neue Nachbar zu sein. Unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen, gelangte er in das Anwesen der Dame. Im Weiteren bat der Unbekannte um einen dreistelligen Bargeldbetrag, da er gerade knapp bei Kasse sei, aber Sprit für sein Auto benötige. Als die Leihgaben immer üppiger ausfallen sollten, wurde die Seniorin stutzig. Dies merkte der Mann, entriss ihr das noch vorhandene Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: dunkle kurze, lockige Haare, normale Statur, etwa 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Flüchtige trug dunkle Kleidung und einen langen Mantel.

Für die Ermittlungen sind Hinweise von Zeugen relevant, die entweder verdächtige Wahrnehmungen im Umkreis des Tatortes gemacht haben, oder selbst von dem Mann angesprochen worden sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.|li

