POL-PPWP: Einbrecher weckt Bewohnerin aus dem Schlaf

Kaiserslautern (ots) - Am Hauptbahnhof kam es am Montagnachmittag zu einer Belästigung eines Kindes. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, stieg ein Mann gegen 13:30 Uhr auf dem Gleis 2 aus der S1 in Richtung Osterburken aus. Dort sprach er einen 13-jährigen Jungen an, der auf einer Bank auf den Zug wartete. Im Laufe des Gesprächs setzte sich der Unbekannte dem Kind gegenüber und öffnete seine Hose. Hierbei entblößte ...

