Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind auf Bahnsteig belästigt

Kaiserslautern (ots)

Am Hauptbahnhof kam es am Montagnachmittag zu einer Belästigung eines Kindes. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, stieg ein Mann gegen 13:30 Uhr auf dem Gleis 2 aus der S1 in Richtung Osterburken aus. Dort sprach er einen 13-jährigen Jungen an, der auf einer Bank auf den Zug wartete. Im Laufe des Gesprächs setzte sich der Unbekannte dem Kind gegenüber und öffnete seine Hose. Hierbei entblößte er sich auch für einige Sekunden. Danach verließ der Täter den Bahnsteig in Richtung Unterführung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

