POL-GE: Nackter Mann randaliert in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurden Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag, 3. Juli 2025, entsandt. In einer Arztpraxis auf der Schulz-Briesen-Straße betrat gegen 9.40 Uhr ein gänzlich unbekleideter Mann die Räumlichkeiten, belästigte die sich dort aufhaltenden Patienten verbal und stieß dabei eine 89-jährige Gelsenkirchenerin zu Boden. Die Senioren wurde dabei leicht verletzt. Daraufhin verließ der nackte Mann die Arztpraxis und entfernte sich von der Örtlichkeit. Einsatzkräfte der Polizei trafen den Nackten, einen 27-jährigen Gelsenkirchener, kurze Zeit später in einem Hinterhof auf der Terkampstraße an und fixierten ihn. Im Umgang mit dem Mann entstand schnell der Eindruck, dass sich die Person in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde der Mann auf Grund seines psychischen Zustands durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Körperverletzung eingeleitet.

