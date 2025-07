Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme - Polizei stellt Drogen und Waffen sicher

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein Mann am Donnerstag, 3. Juli 2025, mit einem Revolver an einem Kiosk auf der Herzogstraße hantierte, fuhren Einsatzkräfte der Polizei umgehend zu der Örtlichkeit im Stadtteil Schalke. In der Nähe des Kiosks trafen die Beamten auf einen 55-jährigen Mann aus Jugoslawien ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er ging mit erhobenen Händen auf die Beamten zu, die ihn zu Boden brachten und mittels Handfesseln fixierten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Revolverimitat sowie ein Messer aufgefunden. Ein Zeuge meldete sich bei den Einsatzkräften und gab an, dass der Mann ihn zuvor mit Schlägen angegriffen und dann den Revolver auf ihn gerichtet hätte.

Bei der Absuche des Tatorts fanden die Beamten hinter einem Stromkasten einen Elektroschocker in Form einer Taschenlampe und mutmaßliche Betäubungsmittel, bei denen es sich um Kokain handeln könnte. Zeugen berichteten, dass der Tatverdächtige die Gegenstände dort vor dem Eintreffen der Polizei platziert habe.

Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache transportiert. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell