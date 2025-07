Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist belästigt Gäste in einem Eiscafé in der Gelsenkirchener Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 04.Juli.2025, gegen 19 Uhr, belästigte ein 51-jähriger männlicher Gelsenkirchener Gäste in einem Eiscafé in der Gelsenkirchener Altstadt. Er zog seine Hose herunter, entblößte sein Geschlechtsteil und forderte anwesende Frauen zu weiteren sexuellen Handlungen auf. Durch anwesende männliche Gäste wurde der alkoholisierte Gelsenkirchener aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nur widerwillig und unter verbalen Drohungen in Richtung der männlichen Personen nach. Durch hinzugerufenen Polizeibeamten wurde er im Nahbereich angetroffen. Auch hier zeigte er sich uneinsichtig und wurde schlussendlich zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

