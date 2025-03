Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fastnachtsumzüge in Alzey und Wonsheim

Alzey und Wonsheim (ots)

Am Sonntag fanden sowohl in Alzey als auch in Wonsheim die diesjährigen Fastnachtsumzüge statt. Bei besten Wetterbedingungen verliefen beide Umzüge größtenteils störungsfrei und waren gut besucht. Auch die Anschlussveranstaltung in Alzey verlief ohne größere Zwischenfälle.

In Wonsheim kam es zu keinerlei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. In Alzey musste die Polizei insgesamt drei Mal eingreifen. Es kam zu zwei Körperverletzungsdelikten im Fastnachtszirkus, wobei eine unbekannte männliche Person einen 40-Jährigen mit der Faust schlug und hierbei auch eine weitere unbeteiligte Person im Gerangel verletzte. Weiterhin kam es zu einer sexuellen Belästigung und zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe.

