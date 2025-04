Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil) Unfallflucht auf Friedhofsparkplatz - Zeugenaufruf (05.04.2025)

Konstanz (ots)

Am 05.04.2025 parkte ein Mann gegen 10:15 Uhr seinen Pkw auf dem Friedhofsparkplatz in der Teckstr in Oberndorf am Neckar. Als er gegen 10:45 Uhr zu seinem Auto zurückkommt, bemerkt er Beschädigungen an seinem Fahrzeug. Die Beschädigungen weisen weiße Lackantragungen auf, so dass davon auszugehen ist, dass der unbekannte Verursacher ein weißes Fahrzeug fährt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Wer Angaben zum unbekannten Verursacher machen kann, wird gebeten sich unter 07423/8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar zu melden.

