Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen/Landkreis Rottweil) - Betrunken roten Kastenwagen geschrammt und geflüchtet - Zeugenaufruf (04.04.2025)

(Schramberg-Waldmössingen/Landkreis Rottweil) (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hat ein 64-jähriger Audilenker am Freitagmittag gegen 16.30 Uhr in Waldmössingen. An der Apotheke in der Vorstadtstraße in Schramberg-Waldmössingen touchierte er bei der Vorbeifahrt einen auf der Gegenseite geparkten roten Kastenwagen. Dieser wurde dadurch erheblich an der Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der 64-Jährige seine Fahrt Schlangenlinien fahrend fort. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Der Audifahrer konnte von einer Polizeistreife an seiner Wohnanschrift in Bösingen angetroffen und kontrolliert werden. Dabei schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Der 64-Jährige musste zwei Blutproben über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Der Audi wies frische Unfallschäden von mehreren tausend Euro auf. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu. Bei Überprüfung der Unfallörtlichkeit in Waldmössingen konnte der beschädigte rote Kastenwagen nicht mehr festgestellt werden. Der Halter des roten Kastenwagens sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Schramberg unter der Rufnummer 07422/27010 oder beim Polizeirevier in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-4010 zu melden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell