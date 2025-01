Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wahlplakat beschädigt

Bellheim (ots)

Am Montag, den 27.01.2025, wurde der Polizeiinspektion Germersheim mitgeteilt, dass in der Nacht vom Donnerstag, 23.01.2025, auf Freitag, 24.01.2025, ein Wahlplakat im Bereich der Straße Am Hasenspiel angezündet und hierdurch beschädigt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

