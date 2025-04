Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Zigarettenautomaten im Visier - ein Tatverdächtiger festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Osnabrück zu zwei versuchten Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Gegen 1.40 Uhr bemerkten Zeugen zwei verdächtige Personen an einem Automaten in der Wesereschstraße. Die Beobachter handelten schnell und verständigten umgehend die Polizei.

Nur fünf Minuten später - gegen 1.45 Uhr - wurde ein weiterer Aufbruchsversuch an einem Automaten in der Schützenstraße festgestellt. Die eingesetzten Streifen konnten noch vor Ort einen der mutmaßlichen Täter feststellen und festnehmen. Der zweite Tatverdächtige ergriff die Flucht auf einem Fahrrad und konnte bislang nicht gestellt werden.

Am ersten Tatort sicherten die Einsatzkräfte ein mutmaßliches Tatwerkzeug - einen Hammer -, der von den Tätern zurückgelassen worden war.

Bei dem festgenommenen Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Osnabrück. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen zweiten Täter geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell