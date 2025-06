FW-KR: Tödlicher Wohnungsbrand in Krefelder Innenstadt

Krefeld (ots) - Die Feuerwehr Krefeld wurde am Nachmittag des 31.05.2025 um 15 Uhr zum Dießemer Bruch alarmiert. Dort stand die Werkstatt eines KFZ-Betriebs in Vollbrand. Eine weithin sichtbare Rauchsäule führte hier zu einem hohen Notrufaufkommen in der Leitstelle. Eingesetzt waren neben dem Rettungsdienst der Stadt Krefeld bereits alle Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, mit in der Spitze bis zu 120 ...

mehr