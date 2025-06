Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Krefeld

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde am Nachmittag des 31.05.2025 um 15 Uhr zum Dießemer Bruch alarmiert. Dort stand die Werkstatt eines KFZ-Betriebs in Vollbrand. Eine weithin sichtbare Rauchsäule führte hier zu einem hohen Notrufaufkommen in der Leitstelle. Eingesetzt waren neben dem Rettungsdienst der Stadt Krefeld bereits alle Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, mit in der Spitze bis zu 120 Einsatzkräften, zur Brandbekämpfung vor Ort und Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet Krefeld. Dieser Einsatz zog sich bis in die Abendstunden. Um kurz nach 22 Uhr durchzog dann eine Gewitterzelle das Krefelder Innenstadtgebiet und richtete mit Sturmböen, Starkregen und Hagel erhebliche Schäden an. Vor allem die Stadtteile Lindenthal-Gatherhof, Stadtmitte, Cracau, Dießem, Bockum und Oppum sind betroffen. Hier wurden durch weit über 600 Notrufe innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl an vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen, umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen gemeldet. Hauptverkehrsstraßen waren teilweise nicht mehr passierbar. Die gesamte Gefahrenabwehr der Stadt Krefeld wurde gefordert. Alle Feuerwehren, Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk waren bis weit in den Nachmittag des 01.06.2025 damit beschäftigt, rund 250 Einsatzstellen abzuarbeiten. Unterstützt wurden sie dabei von einer großen Zahl an auswärtigen Kräften. Insgesamt waren rund 400 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Stadt Krefeld bedankt sich ausdrücklich bei allen eingesetzten Organisationen und Hilfskräften aus den Kreisen Kleve, Wesel und dem Rhein-Kreis-Neuss, sowie der Stadt Duisburg und den ehrenamtlichen Kräften der Stadt Krefeld für die schnelle und umfangreiche Hilfe bei der Beseitigung der Schäden.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell