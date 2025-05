FW-KR: Starke Rauchentwicklung in Krefeld Linn

Krefeld (ots) - In einem metallverarbeitenden Recyclingbetrieb an der Hentrichstrasse in Krefeld-Linn kam es am Sonntag (11.05.2025) gegen 10:40 Uhr zum Brand eines etwa 15x15m großen Abfallhaufens. Für die eingesetzten Kräfte war bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung über dem Hafen erkennbar. Das Feuer konnte durch den zügigen Einsatz von drei Löschrohren schnell unter Kontrolle gebracht und dadurch ...

