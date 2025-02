POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Mittelzeller Straße - schwarzen Mercedes E-Klasse angefahren und geflüchtet (13.02.2025)

Spaichingen (ots) - Am Donnerstagmorgen ist es gegen 08:00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein neunjähriges Mädchen Verletzungen erlitt. Ein 63-jähriger Fahrer eines Lastwagens übersah an der Kreuzung zur Salancherstraße beim Abbiegen auf die Hauptstraße in Richtung Aldingen ...

