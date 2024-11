Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb zugeparkt

Mechernich-Kommern (ots)

Am Dienstag (26. November) kam es um 13.12 Uhr zu einem Diebstahl in einem Baumarkt in der Straße Monzenbend in Mechernich-Kommern. Ein 51-Jähriger aus den Niederlanden ging mit einem Pullover in die Umkleidekabine und kam ohne das Kleidungsstück wieder heraus.

Als er von zwei Mitarbeitern angesprochen wurde, rannte er gemeinsam mit seinem 56-jährigen Begleiter aus dem Baumarkt zu einem Pkw. Die beiden Mitarbeiter fuhren den Männern mit einem Pkw hinterher.

Ein Kunde bekam den Diebstahl mit und stellte sich mit seinem Pkw vor das Fluchtauto, so dass eine Weiterfahrt unmöglich war.

Die beiden Männer wurden zwecks Personalienfeststellung zur Polizeiwache Schleiden gebracht.

Bei dem 51-Jährigen konnte ein Magnetlöser aufgefunden und sichergestellt werden. Weiter verlief ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv auf Kokain.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell