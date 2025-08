Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 11-Jähriger attackiert und bestohlen/Unbekannter erbeutet Schuhe

Lampertheim (ots)

Ein 11 Jahre alter Junge wurde am Samstagabend (02.08.), gegen 20.30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Hofheim von einem Unbekannten bedroht, geschlagen sowie anschließend seiner Schuhe bestohlen. Der Flüchtige, der zu Fuß in Richtung Bahnhof davonrannte, ist circa 18 Jahre alt und hatte laut dem Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild, schwarzes, lockiges, nach hinten gegeltes Haar und einen Ziegenbart. Der Mann trug einen weißen Pullover, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

